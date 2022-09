Lazio, Sim Sala Bim: Luis Alberto spegne 30 candeline - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È un giorno speciale per Luis Alberto che compie oggi 30 anni. Cifra tonda ed età importante per il fantasista della Lazio, sempre più pilastro e punto di riferimento della squadra di Sarri. Quest'anno sta giocando meno dal primo minuto. Il Comandante se lo tiene come carta a sorpresa per il secondo tempo e sin qui ha praticamente sempre avuto ragione: vedi il gol d'autore con l'Inter. Dal 2016, anno in cui è arrivato nella capitale, il 10 ha collezionato 228 presenze in biancoceleste condite da 43 gol e ben 61 assist. Oggi il Mago sfonda la soglia dei 30, ma tutti si augurano di poter continuare ad apprezzare le sue magie in campo dagli incantesimi segreti. Anche la Lazio gli a M'ha fatto gli auguri sui social. Di seguito il post.