Lazio, tifosi in trasferta a Empoli. Ma c'è l'ipotesi Firenze...

RASSEGNA STAMPA - Sono passati esattamente 541 giorni da quel 23 febbraio 2020. La Lazio grazie all'aiuto del settore ospiti espugna Marassi battendo il Genoa 3-2. E' stata quella l'ultima apparizione in trasferta del tifo biancoceleste che, causa Covid, non ha più potuto supportare la squadra dagli spalti. Tutto questo però potrebbe essere finito. A Empoli, per la prima giornata di Serie A 2021/22, il settore ospiti potrebbe tornare a riempirsi di bandiere e cappelli biancocelesti. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, i tifosi stanno aspettando il via libera per la trasferta. C'è grande voglia di campionato e di un viaggio che mancava da circa un anno e mezzo. Il club toscano non ha ancora messo in vendita i tagliandi per gli ospiti, oggi sono previste riunioni in Questura a Firenze per prendere una decisione. Filtra ottimismo in tutto l'ambiente. La parte del Castellani adibita agli ospita ha una capienza di 3000 posti. Secondo le regole anti Covid potrà essere riempita al 50% e dunque saranno 1500 i biglietti messi a disposizione per la tifoseria laziale. Potranno essere acquistati da chi è in possesso di green pass o di un esito negativo di un tampone entro le 48 ore dall'inizio del match. La vendita dei tagliandi avverrà tramite VivaTicket.

IPOTESI FRANCHI - Negli ultimi giorni lo stadio Castellani di Empoli ha subito lavori strutturali tra vari settori, tanto che, la sfida di Coppa Italia tra i toscani e il Vicenza del 15 agosto è stata disputata a porte chiuse. La società spera di ricevere tutte le autorizzazioni del caso nelle prossime ore dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico. In caso di ritardo c'è già il piano B. Se qualcosa dovesse andare storto, il match potrebbe essere disputato a Firenze, allo stadio Artemio Franchi. La Fiorentina, infatti, disputerà la prima di campionato in trasferta contro la Roma.