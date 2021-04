Lazio, verso lo Spezia senza Luis Alberto: i possibili sostituti

Non ci sarà Luis Alberto domani nella gara della Lazio contro lo Spezia in programma alle 15:00 allo stadio Olimpico. Lo spagnolo si è infortunato in allenamento alla caviglia: out domani forse riuscirà a recuperare per il match contro il Verona. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei non sarà facile per mister Inzaghi sostituire il Mago, un'alternativa potrebbe essere Pereira che però in questa stagione ha trovato pochissimo spazio: il tecnico non lo vede da mezz'ala ma come esterno offensivo o trequartista, per questo dovrebbe cambiare modulo per inserirlo. L'altra alternativa, provata anche ieri in allenamento, è quella di Akpa Akpro. Da valutare anche le condizioni di chi è tornato dalle fatiche della Nazionale come Immobile ma anche Muriqi e Milinkovic.