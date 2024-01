LIVE Calciomercato Lazio | Tutto su un esterno: gli sviluppi delle ultime ore

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tempo scorre: siamo ormai agli sgoccioli della sessione invernale di calciomercato. La Lazio continuare a sondare il campo per un esterno d'attacco da regalare a Mister Sarri, così da avere un'arma in più durante la stagione. Dall'Inghilterra fino alla Russia, senza dimenticare i nomi italiani: questi in breve sono tutti i profili valutati dai biancocelesti in questo mese.

La premessa del diesse Fabiani sul mercato è stata chiara: l'organico è al completo e si faranno acquisti solo in caso di necessità e di occasione. Le candidature, comunque, rimangono forti in orbita Lazio. Su tutti era stato fatto il nome di Morgan Whittaker, stroncato però sul nascere dalla dirigenza del Plymouth che ha chiuso alla cessione. Lo stesso vale per Jonathan Rowe. Era stato valutato anche il profilo di Jack Clarke, attaccante del Sunderland di proprietà del Tottenham. È stata ritenuta troppo alta la richiesta del club inglese (20 milioni) che lo vorrebbe tenere almeno fino a fine stagione. Secondo alcune fonti (non confermate da Formello) la trattativa sembrerebbe essere ripartita. Seguiranno sviluppi a riguardo. Rimane sullo sfondo il profilo di Benjamin Garré, argentino (con passaporto italiano) classe 2000 che gioca in Russia. Il suo nome è spuntato fuori nelle ultime ore, ma sono subito arrivate smentite riguardo un suo possibile acquisto.

È ancora fermo al Tottenham Bryan Gil, ormai in uscita da tempo. Lo spagnolo, valutato anche in estate dalla Lazio, vorrebbe rimanere in Premier League: sembra intenzionato ad accettare solo il prestito al Brighton. La sua valutazione si aggira intorno ai venti milioni e gli Spurs lo lascerebbero andare solo con un obbligo di riscatto. Sul fronte italiani, rimane viva l'ipotesi che porta a Federico Bernardeschi. Lui gradirebbe tornare in Serie A lasciando Toronto e il Canada, ma non ci sono stati grandi sviluppi per un suo arrivo nella Capitale, come confermato anche dal suo agente Beppe Bozzo. È crollata sul nascere anche la trattativa con l'Atalanta per Cambiaghi: la richiesta per il 23enne è di diciotto milioni di euro, prezzo ritenuto fin troppo alto dai biancocelesti. Per giugno, intanto, è stato prenotato Emanuele Valeri, che per i prosismi sei mesi giocherà con il Frosinone.