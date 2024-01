Calciomercato Lazio | Complicazioni per Whittaker: la situazione

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Mancano poco più di 48 ore alla chiusura del calciomercato invernale e la Lazio è molto attiva per chiudere l'acquisto di un attaccante esterno. L'identikit è tracciato, profilo giovane con grande potenziale, il cui inserimento era inizialmente programmato per giugno, ma sarebbe anticipato per aggiungere una freccia all'arco di Maurizio Sarri. Come riportato nella serata di ieri la pista più calda è quella che porta a Morgan Whittaker, ala talentuosa del Plymouth, squadra della Championship inglese (seconda divisione).

La Lazio ha presentato un'offerta di 10 milioni, a fronte di una richiesta di 18 degli inglesi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'ampia differenza al momento rappresenta un ostacolo difficile da superare: alla Lazio Whittaker piace, ma il Plymouth non vuole cederlo, soprattutto a gennaio, e non è disposto a scendere dalla richiesta iniziale. La problematica è simile a quella riscontrata con il Sunderland per Jack Clarke: i club vogliono aspettare il calciomercato estivo, sperando in un incremento di prezzo, e sparano alto senza aprire alla trattativa.

