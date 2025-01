LIVE PRIMAVERA - Milan - Lazio 0-0: inizia il match al Vismara

Primavera 1 TIM | 18ª giornata

Sabato 4 gennaio 2025, ore 11:00

Puma House of football, Milano (MI)

MILAN (4-3-3): Longoni; Colombo, Nissen, Paloschi, Perera; Comotto, Hodzic, Eletu; Bonomi, Scotti, Siman. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Lontani, Tezzele, Perina, Tartaglia. Allenatore: Federico Guidi.

LAZIO (4-4-2): Renzetti; Zazza, Bordon F., Petta, Ferrari; Milani, Di Tommaso, Nazzaro, Pinelli; Serra, Sulejmani. A disp.: Bosi, Bordon R., D'Agostini, Munoz, Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Bigotti, Marinaj, Battisti, Karsenty. Allenatore: Sergio Pirozzi

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

12' - Corner per il Milan: Renzetti si fa ancora trovare pronto e fa sua la sfera.

10' - Occasione per il Milan con Scotti che perde l'attimo giusto e a pochi passi dalla porta non riesce a calciare. Renzetti attento si avventa sul pallone e ferma tutto.

5' - Primi minuti di studio per le due squadre.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

Arbitro: Roberto Lovison (sez. Padova)

Assistenti: Sicurello - Consonni

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Lazio, gara valida per la 18esima giornata di Primavera 1. Si torna in campo dopo la lunga sosta natalizia e lo si fa su un campo sempre difficilissimo: al Vismara i biancocelesti daranno battaglia ai terzi in classifica a 31 punti (alla pari di Fiorentina e Inter). Un banco di prova importante per la Lazio che nell'ultimo periodo non ha collezionato prestazioni eccellenti ed è finita al nono posto in classifica a 27 punti. Prima sulla panchina dei capitolini per Pirozzi che ha sostituito momentaneamente Stefano Sanderra, ancora indisponibile per motivi personali.