Lotito: "Non vendo la Lazio, ma vi dico quanto vale"

RASSEGNA STAMPA - Non sono giorni semplici in casa Lazio. Nella tifoseria si respira un'aria di malcontento generale, intanto la società procede a Formello nel suo "progetto Baroni" e nel calciomercato. Il patron Lotito quindi va dritto per la sua strada e ci tiene a ribadirlo sulle pagine dell'edizione odierna del Messaggero: "Non la vendo (la Lazio), la lascerò a mio figlio, lo ribadisco. È arrivata un'offerta araba da 600 milioni? Non c'è nulla di vero, per me questo club vale il doppio. Ci sono solo 250 milioni di patrimonio immobiliare, non ci penso proprio".