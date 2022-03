Lotito progetta la Lazio: premi collettivi e rinnovo di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - L'elezione del presidente federale della Serie A ha impegnato Lotito, che ora però potrà tornare a seguire da vicino l'azienda laziale e a pensare ai prossimi passi. Prima delle sosta di marzo per la Nazionale ci sono Venezia e il derby con la Roma, il numero uno biancoceleste si aspetta due prove convincenti e risultati all'altezza per continuare a sognare la Champions League - sì, al momento resta un sogno - ma soprattutto per centrale l'obiettivo minimo della qualificazione europea. Dopodiché, come ricorda la rassegna di Radiosei, farà il punto della situazione e parlerà con i capitani della Lazio per stabilire i premi collettivi, legati all’eventuale raggiungimento dell’Europa League o della Conference. L'altro tassello a cui pensare sarà il rinnovo di Sarri, messo in stand-by ma promesso e fortemente sbandierato. Andranno riallacciati i fili della trattativa che a dicembre stava portando già al prolungamento. Ora l'accordo è congelato, va convinto Sarri della bontà del progetto, marzo diventa il mese per programmare il futuro.

