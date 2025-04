Mandas, il derby è nel suo destino: 3 presenze su 24 sono contro la Roma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Centottanta minuti di livello per prendersi la porta anche nel derby. Mandas rilanciato, poi confermato, ed ora ecco per lui un'altra chance consecutiva. In questa stagione mai aveva giocato tre partite di fila: domani dovrebbe essere la volta buona dopo le prestazioni contro Atalanta e Bodo. Il giovane portiere greco, riporta Corriere dello Sport, ha inciso enormemente nelle ultime due partite disputate: ha contribuito alla vittoria ottenuta a Bergamo e nella sfida d'andata dei quarti in Norvegia. È solamente merito suo se giovedì prossimo si può ancora credere nel passaggio del turno. Almeno tre sue parate hanno tenuto in piedi il discorso qualificazione.

Adesso Mandas aspetta la conferma "in automatico". E intanto prepara nervi e guanti per la Roma. Da quando è arrivato nella Capitale, nell'estate del 2023, ha collezionato 24 presenze in biancoceleste. Eppure, quello di domani sarà già il suo terzo derby. Una partita che ormai sembra essere nel suo destino. L'esordio assoluto con la Lazio, in effetti, arrivò proprio contro la Roma in Coppa Italia: 1-0 di Zaccagni su rigore e successo centrato con tanto di clean sheet. Andò peggio il ritorno in campionato: esattamente un anno fa, stesso risultato ma al contrario, per il colpo di testa di Mancini. Domani il probabile atto terzo. Mandas cerca un'altra dimostrazione di valore. Stavolta, magari, accompagnata anche da un atteggiamento diverso dell'intera squadra.

TORNA ALLA HOMEPAGE