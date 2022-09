Midtjylland - Lazio, ecco le frasi dette dai tifosi ai giocatori

Una debacle assurda quella della Lazio di Maurizio Sarri in Danimarca che cede 5-1 contro il Midtjylland. Al termine del match la squadra e i giocatori sono andati sotto il settore ospite per chiedere scusa ai tifosi arrivati nel nord Europa. Nel video che gira sui social, girato da qualche sostenitore laziale presente sugli spalti si vedono Immobile, Cataldi e Sarri in prima fila, con gli altri alle loro spalle con Provedel con i guantoni alzati che continua a chiedere scusa. Mani alzate in segno di scuse e assunzione totale delle responsabilità da parte di tutti. I tifosi hanno urlato a più riprese: "Vergogna! Non si può perdere così". Poi ancora: "Non siamo la Roma, noi queste figure non dobbiamo farle". Un giovedì da dimenticare assolutamente al più presto per l'ennesimo blackout che non deve più ripetersi.

Pubblicato il 15.09 alle 22.30