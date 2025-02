MOVIOLA - Cagliari - Lazio, facile gestione per Manganiello: il Var lo aiuta

TUTTOmercatoWEB.com

Una partita senza troppe complicazioni per Manganiello che porta al termine il suo compito senza troppi affanni, anche grazie all'aiuto che gli arriva da Lissone nelle situazioni più complicate: come nel caso del fallo di mano di Dia in occasione del momentaneo 1-0, prontamente annullato, e sul tocco di mano di Mina in area di rigore.

PRIMO TEMPO

10' Zaccagni sguscia via tra Mina e Viola, il centrocampista del Cagliari sgambetta il numero dieci della Lazio, lanciato sulla trequarti avversaria. Manganiello fischia fallo, ma manca l'ammonizione.

18' Annullato il gol di Boulaye Dia. Sulla respinta di Mina, il numero 19 va in contrasto causando una strana carambola che beffa Caprile, ma propiziata da una deviazione di mano da parte dell'attaccante della Lazio. Particolare, però, quanto accaduto con il guardalinee che segnala un fuorigioco inesistente e il Var che interviene evidenziando la regolarità della posizione di Dia, ma anche il tocco, netto, con il braccio.

27' Proteste della Lazio per un presunto contatto tra Hysaj e Felici nell'area di rigore del Cagliari, Manganiello però, a ragione, lascia correre. Decisione confermata anche da Lissone.

41' Questa volta è regolare il gol della Lazio. Isaksens infila per Hysaj in posizione regolare, con Zaccagni che butta in porta il cross del compagno.

45' Il quarto uomo indica 1' di recupero.

SECONDO TEMPO

49' Da un calcio d'angolo in favore del Cagliari, la Lazio ha la possibilità di fuggire in contropiede con Marusic, ma viene fermato dal fischio di Manganiello che, invece di concedere il vantaggio, senaziona un fallo in area in favore dei biancocelesti.

56' Niente da segnalare sul gol del pareggio del Cagliari. Piccoli svetta sul secondo palo, senza commettere fallo su Hysaj.

57' Quanti dubbi in area di rigore del Cagliari. Subito dopo il gol dei sardi, su una respinta di Caprile la palla carambola sul braccio largo, e poggiato a terra, di Mina. Per Manganiello e il Var non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, nonostante le proteste della Lazio. Restano tanti dubbi.

66' La Lazio si riporta in vantaggio con Castellanos, che ha porta vuota replica in rete il controcross di testa di Boulaye Dia. Un gol che dopo esser convalidato è oggetto di un controllo al Var per la posizione dell'attaccante numero 19, tenuto però in gioco dalla posizione di Luperto.

90' Saranno 5' di recupero