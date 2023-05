MOVIOLA - Lazio - Cremonese| Giua in confusione, ma non incide: gli episodi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un successo, e non poco sofferto, per la Lazio nell'incrocio numero 5 con Antonio Giua, per un bilancio col fischietto sardo che si aggiorna a 4 vittore e un pareggio. Direzione non impeccabile per l'arbitro della sezione di Olbia, al netto di qualche episodio discutibile relativo soprattutto al secondo tempo. Valutazioni che comunque non incidono in modo netto sul risultato finale. A seguire, i momenti disciplinari salienti della partita.

PRIMO TEMPO

3' - Rapido silent-check dopo il gol lampo di Hysaj per il vantaggio biancoceleste. Attenzionata non la posizione dell'autore del gol, bensì quella di partenza di Immobile prima del tocco in profondità per l'albanese: il replay conferma che il bomber laziale sull'imbucata di Luis Alberto era tenuto in gioco da Sernicola.

24' - Brutta entrata di Sernicola su Hysaj: giallo sacrosanto per l'esterno grigiorosso, il primo del match.

37' - Nessun sospetto sul tap in vincente di Milinkovic-Savic in occasione del gol del raddoppio della Lazio: sulla traversone di Pedro il serbo parte ampiamente dietro la linea difensiva ospite.

41' - Proteste vistose di Immobile sull'angolo concesso in favore della Cremonese: il capitano biancoceleste ribadisce più volte di non aver toccato il pallone.

45' - Si va al riposo senza alcun minuto di recupero.

SECONDO TEMPO

62' - Eccessiva la valutazione di Giua che giudica falloso l'intervento di Zaccagni su Sernicola: entrambi sembravano trattenersi, si poteva lasciar correre.

66' - Trattenuta vistosa di Galdames su Felipe Anderson, ammonito il cileno.

72' - Ammonizione assurda rifilata a Zaccagni: l'esterno ex Hellas nel tentativo di protegerre il pallone colpisce Pickel in modo fortuito e tutt'altro che energico. Punizione discutibile, figuriamoci il cartellino.

80' - Giallo anche per Pellegrini appena entrato per una trattenuta su Tsadjout che gli aveva soffiato il pallone.

84' - Trattenuta di Meité su Immobile, ma Giua fischia soltanto il successivo fallo in favore della Cremonese: in confusione in questo secondo tempo il fischietto sardo.

90' - Nulla da evidenziare anche in occasione del gol del 3-2 siglato da Milinkovic-Savic: l'uscita a vuoto di Sarr non è stata condizionata in modo falloso dall'elevazione del centrocampista serbo.

90' - Concessi 5 minuti di recupero.

90' + 5 - Espulso Sarri per proteste a seguito di un fallo opinabile fischiato a favore della Cremonese. L'allenatore biancoceleste non sarà in panchina nell'ultima di campionato ad Empoli.