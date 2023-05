PAGELLE Lazio - Cremonese: Sergente salva-festa! Ovazione Radu, Sarri centra la Supercoppa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6: Due tentativi imparabili, quello di Lazzari più di quello di Galdames perché totalmente inaspettato. Vanno a farsi benedire le speranze di centrare un altro clean sheet.

LAZZARI 5,5: Prova il retropassaggio di testa, è una scelta più che azzardata vista la velocità con cui arriva il cross dalla parte opposta. Beffa Provedel mettendola all’angolino, rovina una buona prestazione.

CASALE 6: Sfiora la bordata di Galdames, forse la tocca, la velocizza e finisce di angolare. Stesso discorso di Romagnoli: soffre poco, paga il doppio scotto.

ROMAGNOLI 6: I due gol sono ravvicinati e senza che possa fare nulla per evitarli: un tiro da fuori e un tocco scellerato “amico”. Gli attaccanti della Cremonese, per il resto, vengono limitati bene.

HYSAJ 7: Si infila subito nella partita e nella difesa della Cremonese: inserimento perfetto, sfrutta il tocco di Immobile e buca Sarr in diagonale. Sembrava l’inizio di un pomeriggio liscio come olio, poi rovinato dalle disattenzioni del secondo tempo.

Dall’80’ PELLEGRINI sv

MILINKOVIC 8: L'amico che ti salva la festa, quello che te l'organizza, ti fa divertire e ti riporta pure a casa se sei ubriaco. Sbianchetta Bianchetti e la infila in porta. La testata decisiva arriva nel finale, butta giù le apprensioni di un pomeriggio che si stava rovinando. Meritava una gioia così in quella che potrebbe (dovrebbe) essere la sua ultima partita all’Olimpico. Lui abbraccia Radu, l’intero stadio abbraccia lui, gigante dai piedi soffici.

VECINO 6: Confermato in regia, fa più fatiche nelle gare in cui il pallino del gioco è perennemente in mano alla Lazio. Un paio di volte ha l’occasione di colpire nell’area avversaria, lo respingono sempre all’ultimo momento.

LUIS ALBERTO 6,5: L’azione del vantaggio nasce da una sua intuizione, l’ennesima di un 2023 che l’ha visto sempre più al centro della squadra. Pesca Immobile, bravo a completare l’opera. Nella ripresa cala perché diminuisce anche il movimento dei compagni intorno. Insieme

Dal 90’ BASIC sv

PEDRO 6,5: Primo tempo positivo, mette dentro l’assist per Milinkovic, giri e tempi giusti del servizio. Si spegne col passare dei minuti, subentra la stanchezza, una sicurezza eccessiva da parte di tutta la squadra.

Dal 60’ FELIPE ANDERSON 6: Appena entra costringe Sarr alla super parata, aveva sparato un siluro in diagonale dai 25 metri.

IMMOBILE 6,5: Meglio come assist-man, che come stoccatore: delicato il suggerimento per la folata di Hysaj, una mazzata il destro sparato alto che non vale quindi il 3-2. Per foruna arriva nel finale da

ZACCAGNI 6: L’ispirazione non è quella dei giorni migliori, le cose migliori le fa in ripiegamento, più nel puntare il diretto avversario. Partita anonima, nelle ultime giornata ha pagato gli sforzi di una stagione esaltante, ma senza riposo.

Dal 90’ RADU 15: Come gli anni a petto in fuori, senza mai tirarsi indietro, incarnando lo spirito dei laziali. Grazie Stefan, è stata una storia fantastica!

ALL. SARRI 6,5: Festa salvata e secondo posto di nuovo in mano. La Lazio riscavalca l’Inter e chiude al meglio le gare davanti al pubblico di casa. Una furia nel finale, viene espulso per proteste dopo un fallo concesso alla Cremonese. Centra matematicamente la Supercoppa: il Milan non può piuù raggiungere la sua squadra.