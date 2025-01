RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Baroni: "Era tosta, ma siamo stati bravi a indirizzarla subito" - VD

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio domina il Verona e sbanca il Bentegodi. Nel post partita il tecnico biancoceleste Marco Baroni si è presentato in conferenza stampa direttamente dalla pancia dello stadio. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Sono orgoglioso di questa squadra, faccio i complimenti ai ragazzi. È stato un momento difficile anche dal punto di vista numerico con gli infortuni. Ho visto i ragazzi che non hanno mollato nelle difficoltà, negli allenamenti in cui eravamo in pochi. Non è stato facile a livello di gestione. Ora ne abbiamo recuperati diversi anche se ci manca sempre qualcuno, come Vecino che è un giocatore stratosferico che ci dà una grande mano. Oggi era importante questo tipo di atteggiamento. Avevo detto alla squadra di non pensare che fosse una partita facile. È stata una gara che abbiamo indirizzato da subito, non era semplice affrontarci oggi. Abbiamo coltivato la nostra identità. Complimenti ai ragazzi".

"Io ho dato tutto al Verona, la società lo sa. Avevamo avuto un colloquio di un paio d'ore, loro hanno capito che avevo speso ogni energia. Sono andato via con la consapevolezza di aver dato tutto dopo un'annata complicata. Zanetti sta facendo un grande lavoro, ha le risorse per fare il suo campionato che è difficile".

"Classifica? Io guardo avanti nel lavoro, nella crescita. Abbiamo bisogno di questo. È stata una settimana lunga, abbiamo recuperato giocatori importanti. Ora riprendiamo un po' di energie per affrontare una gara importante contro la Real Sociedad, avversario forte di grande livello. Saremo un po' contati in difesa per le due squalifiche e gli infortuni. Dobbiamo fare nostra la partita".

"Mercato? Da noi girano tanti nomi. Ho detto che di mercato ha parlato il direttore. C'è la finestra invernale, dobbiamo saperla gestire, ma la mia attenzione è rivolta alla mia squadra e a migliorare i ragazzi che ho, e non è facile. Non dobbiamo prendere per prendere".

"Noi abbiamo avuto difficoltà numeriche. Abbiamo perso Pedro che è mancato in partite importanti; lo stesso vale per Noslin che ancora non sta benissimo, non l'ho rischiato oggi ma è sulla via del recupero. Anche Dia non è stato benissimo dopo la Nazionale. Se li ho, li metto in campo. Ma la gestione non è facile dal punto di vista delle energie che spendiamo. Poi abbiamo delle alternative: non vedo l'ora di riavere a disposizione Vecino che per noi è fondamentale, insieme a Dele-Bashiru ci aiuta tanto, anche a metterci in 4-3-3 senza perdere niente. Questa squadra deve attaccare e lavorare, perché ha qualità e deve fare questo tipo di calcio. L'avete visto, giochiamo anche con gioia e con entusiasmo e questo mi fa piacere".

"Ibrahimovic? È giovane, interessante, ha qualità importanti. Lo voglio centrare in un ruolo. Secondo me deve stare dentro il campo, o da trequartista o da mediano di grande qualità. Abbiamo parlato di cosa gli manca, me lo sono fatto dire da lui. Io lo aspetto nel lavoro, ci può dare una mano".