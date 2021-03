Udinese - Lazio, le pagelle dei quotidiani: la vittoria è di Reina e Marusic

Alla Lazio basta un gol per trovare i tre punti contro l'Udinese in una gara sofferta fino alla fine e che Reina ha tenuto in piedi con un paio di parate decisive, soprattutto allo scadere della prima frazione. Buona la prova della difesa che riesce a far rimanere la porta inviolata, nota di merito per Patric che viene sostituito da un troppo nervoso Musacchio, autore di un fallo che quasi costa il rigore per i friulani nel finale. Lazzari a mezzo servizio considerando anche l'infortunio alla mano, dall'altra parte Marusic invece si mette ancora una volta in mostra e trova il gol che vale la vittoria. Non brillante Leiva, più ispirati Milinkovic e Luis Alberto. In avanti Immobile si danna ma ancora non trova il gol, accompagnato da un Muriqi che continua a non convincere e sostituito da un Correa impalpabile. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 7, Patric 6,5 (87' Musacchio 5), Acerbi 6, Radu 6,5, Lazzari 5,5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5,5 (66' Escalante 6), Luis Alberto 6,5 (74' Pereira 6,5), Marusic 7, Muriqi 5 (66' Akpa Akpro 5), Immobile 6 (74' Correa 5), Inzaghi 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 6,5, Patric 6,5 (87' Musacchio sv), Acerbi 6,5, Radu 6, Lazzari 5,5, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (66' Escalante 6), Luis Alberto 6,5 (74' Pereira 5,5), Marusic 7, Muriqi 5,5 (66' Akpa Akpro 5,5), Immobile 6 (74' Correa 6), Inzaghi 6.

IL MESSAGGERO - Reina 7, Patric 6,5 (87' Musacchio 5), Acerbi 6,5, Radu 6,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 5 (66' Escalante 6), Luis Alberto 6 (74' Pereira 5,5), Marusic 7, Muriqi 5 (66' Akpa Akpro 6), Immobile 5,5 (74' Correa 5,5), Inzaghi 6,5.

CORRIERE DELLA SERA - Reina 6,5, Patric 5,5 (87' Musacchio sv), Acerbi 6, Radu 6,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6, Leiva 6 (66' Escalante 6), Luis Alberto 6,5 (74' Pereira 6), Marusic 7, Muriqi 5,5 (66' Akpa Akpro 5,5), Immobile 6 (74' Correa 5,5), Inzaghi 6,5.