Lazio Women, altro risultato beffardo nel derby: con la Roma è solo 1-1

Niente da fare per la Lazio Women, la rivincita sulla Roma per la sconfitta in Coppa Italia riesce solo per metà. Finisce 1-1 il derby al “Fersini”. Il risultato è frutto della parziale rimonta delle biancocelesti, sotto nel punteggio al termine della prima frazione per il gol di Carboni al 35'. La squadra di Seleman ci crede, spinge, non si arrende, e alla fine trova il gol del pari al 70' grazie al guizzo di Gambarotta. Manca solo il colpo da tre punti, che purtroppo non arriva nei 20 minuti più recupero rimasti a disposizione. Peccato, alla Lazio resta il rammarico di non aver sfruttato la netta superiorità sulla carta (la Roma è penultima a 3 punti, le biancocelesti quinte a 8 ndr) poi dimostrata anche sul campo. Ora testa alla prossima sfida: domenica prossima le aquile voleranno sul campo della Novese, sesta a pari punti proprio con la Lazio.

