Anna Falchi: "Lazio mia, grazie per il regalo di Natale!" - FOTO

Difficile trattenere l'emozione, la Lazio alza in cielo la Supercoppa italiana dopo aver battuto, ancora una volta, la Juventus per 3 a 1. I cuori biancocelesti sono stati messi a dura prova, ma alla fine gli uomini di Inzaghi hanno conquistato il trofeo. Come al solito, la prima a festeggiare è Anna Falchi. Al proprio profilo Instagram la grande tifosa della Lazio ha affidato la sua esultanza: "Non so come mai, ma comincia proprio a piacermi il bianconero. Grazie per questo bel regalo di Natale della mia Lazio. Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più Lulic71 ma Lulic 73, eroe del 22 dicembre. Grazie e sempre forza Lazio!".