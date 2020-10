Bruges - Lazio, il club biancoceleste su Instagram: "Un punto veramente prezioso" - FT

Nonostante le assenze e gli adattamenti di molti giocatori in ruoli non loro, la Lazio ha portato a casa un punto prezioso contro il Bruges. Questa seconda giornata di Champions League si è chiusa con le due compagini ancora al comando della classifica, mentre il Borussia Dortmund rincorre a un punto di distanza. La società biancoceleste ha commentato su Instagram il pareggio scrivendo: "Un punto veramente meritato". La squadra di Inzaghi ha dimostrato che può affrontare qualunque squadra, nonostante le defezioni, perché chiunque scenda in campo mette sempre il cuore in quello che fa. Ora l'attenzione passa alla gara di campionato contro il Torino, sperando che qualcuno possa tornare a disposizione del mister.