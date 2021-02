Buon compleanno Acerbi, gli auguri di Immobile - FOTO

LAZIO SOCIAL - Giornata speciale per Francesco Acerbi che oggi compie 33 anni. Un compleanno importante per un difensore sempre più fondamentale nel gioco della Lazio. L'ex Sassuolo è uno dei punti fermi di Inzaghi e dei leader assoluti dello spogliatoio. Tra i tanti messaggi di auguri ricevuti, non potevano mancare quelli di Ciro Immobile. Tra i due il feeling in campo e fuori è fortissimo, tanto che il centrale ha spesso chiamato scherzosamente "amore" il bomber biancoceleste. L'attaccante ha pubblicato una storia Instagram di una foto mentre abbraccia Il Leone accompagnata dal messaggio: "Buon compleanno amico mio, ti voglio bene".