Derby, la Lazio balla il flamenco: l'esultanza negli spogliatoi di Reina e Luis Alberto - FT

Una Lazio in stile spagnolo stende la Roma e si aggiudica il derby della Capitale. Super prestazioni degli iberici biancocelesti. Luis Alberto, con una doppietta e le solite magie in mezzo al campo, e Reina, con un intervento molto difficile su Dzeko, si sono resi protagonisiti assoluti della gara. I due spagnoli hanno festaggiato negli spogliatoi con il portiere ex Milan che ha pubblicato uno scatto insieme scrivendo: "𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃𝐈𝐒𝐒𝐈𝐌𝐈 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐈!! 𝐌𝐀𝐆𝐈𝐂 LUIS ALBERTO. 𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐄 𝐄̀ 𝐁𝐈𝐀𝐍𝐂𝐎𝐂𝐄𝐋𝐄𝐒𝐓𝐄 ".