Durmisi: “Lazio, spero che giocherai bene e andrai in Champions League”

Ufficiale il passaggio Durmisi al Nizza. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del suo trasferimento in Francia. A poche ore di distanza ecco il messaggio di auguri su Instagram da parte dell'ex terzino del Betis: "Alla Lazio, spero che giocherai bene e raggiungerai l'obiettivo della Champions League". Nonostante il passaggio in Ligue 1, il danese dimostra il suo affetto per i colori biancocelesti.

Pubblicato il 07/08 alle ore 00:10