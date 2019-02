Frosinone - Lazio, Acerbi esulta: "Tre punti fondamentali!". E il resto della squadra... - FOTO

Sarà pure una vittoria di misura, ma basta per avvicinarsi di nuovo al Milan e al quarto posto. Poco importa come, l'importante è vincere. Uscire trionfanti da uno Stirpe gremito di tifosi è ciò che serve per lasciarsi alle spalle una prestazione condizionata in gran parte dalla stanchezza. Insomma, i 120 minuti di San Siro si sono fatti sentire. Ma c'è un aspetto da non sottovalutare della vittoria contro il Frosinone ed è Francesco Acerbi a sottolinearlo. "Vincere è bello, ma farlo oggi è stato ancora meglio", ha ricordato il difensore su Instagram. Poi ha aggiunto: "Tre punti fondamentali per continuare a combattere per i nostri obiettivi". E ad applaudire Acerbi e i suoi compagni per il risultato conquistato contro il Frosinone ci pensa il nuovo arrivato in casa Lazio, Romulo. Così il brasiliano ha commentato il post del difensore: "Grande leone, complimenti per la partita e soprattutto per la vittoria". A battere le mani è anche Patric, che sempre sui social ha scritto: "Bravi ragazzi, +3! Giovedì di nuovo in campo!". Poi è la volta di Durmisi, che ammette: "Partita difficile contro il Frosinone. Guardiamo avanti, daje Lazio!". Al futuro guarda anche Luis Alberto, che ha la mente proiettata alla sfida contro l'Empoli di giovedì: "+3, pensiamo già alla prossima!", ha scritto su Instagram.