Genoa - Lazio, Immobile attende il grifone: la carica della società - VIDEO

Lo stadio di Marassi è pronto ad aprire la domenica di Serie A. Genoa e Lazio in campo alle 12:30, grifoni contro aquile, Blessin contro Sarri. La partita odierna sarà fondamentale per il mondo biancoceleste per un posto in Europa. Dopo il Sassuolo, la Lazio cercherà di ripetersi e di tornare a Roma con 3 punti preziosissimi da Genova. Ciro Immobile sarà al comando del tridente offensivo targato Sarri e vorrà raggiungere se non staccare Vlahovic, andato a segno ieri sera contro il Cagliari e adesso a quota 22 reti in A. Tutto pronto dunque, manca una manciata di ore e presto la formazione biancoceleste scenderà in campo. Come di consueto la società suona la carica attraverso i social scrivendo: "Matchday" con Immobile che attende il Genoa.