Genoa, like inopportuno (poi rimosso) al post contro la Lazio - FOTO

LAZIO SOCIAL - Pensavamo veramente di averle viste tutte, ma ogni giorno che passa gli eventi superano anche la più fervida fantasia. Capita così che la Lazio festeggi la matematica qualificazione alla prossima Champions League con una grafica con la citazione di Dante nel Purgatorio "Puro disposto a salire a le stelle". Una frase e un'immagine molto emozionante che l'ambiente laziale ha apprezzato condividendola e repostandola sui social. La felicità biancoceleste, però, fa da controaltare a quella delle altre tifoserie. In particolare, una sostenitrice dell'Inter ha creato un collage con la foto della Lazio e quella della campagna abbonamenti dell'Inter del 2018/19. Due immagini diverse anche se dallo sfondo blu uguale con i capitolini che, secondo la sostenitrice dei lombardi, si sarebbero ispirati ai meneghini. La tifosa nerazzurra le ha condivise facendo la battuta “Chanel vs mercato del pesce”. Uno sfottò sano tra due tifoserie che, dall'affare de Vrij in poi, non sono più così vicine come prima. E poi i gusti sono soggettivi. Se fin qui nessun problema perché il prendersi in giro tra tifosi è forse una delle cose più belle rimaste nel calcio (a patto che non si superino certi limiti). Quello che è veramente fastidioso è che questa foto e questo post ricevano un like dall'account Twitter ufficiale di un'altra società: il Genoa. Un gesto abbastanza brutto e quanto mai inopportuno. I rossoblù forse non devono aver digerito il doppio ko subito in stagione, ma anche alla Lazio è capitato spesso di cadere sul campo. Le vittorie e le sconfitte si possono alternare sul terreno di gioco, ma sia dentro che fuori uno stadio dovrebbe esserci rispetto. I liguri forse sono ancora stanchi dopo il testa a testa con il Lecce e l'aver strappato la salvezza, senza particolari meriti, solo all'ultima giornata. Ecco magari basterebbe un po' di lucidità in più per evitare queste cadute di stile così lontane dalla storia genoana e da quella del suo allenatore Davide Nicola.

Le polemiche hanno sortito l’effetto sperato perché il Genoa ha tolto il like al post incriminato. Tutto è bene quel che finisce bene.

