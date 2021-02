Inter - Lazio, Milinkovic: "Trasformiamo la delusione in motivazione" - FOTO

Una sconfitta, quella arrivata ieri contro l'Inter, dalla quale la Lazio vuole rialzarsi subito. La prestazione c'è stata e da lì i biancocelesti ripartiranno per affrontare la Sampdoria prima e il Bayern Monaco poi. A suonare la carica ci ha pensato Milinkovic-Savic su Instagram: "Pronti a trasformare la delusione in motivazione per nuove vittorie. Mai mollare Armata!", ha scritto il serbo. Ecco la foto.

Pubblicato il 15/02