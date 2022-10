L'indovinello dell'Europa League: "Indovina chi è": la risposta della Lazio è particolare...

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le pagine social della Uefa Europa League sono da sempre molto attive e spesso pubblicano indovinelli su tutte le squadre che partecipano alla competizione. Oggi è toccato alla Lazio e la foto in questione ritrae la sagoma di Sergej Milinkovic-Savic in controluce creando un particolare effetto vedo-non vedo. Alla didascalia: "Indovina chi è" ha risposto immediatamente la Lazio con il suo profilo ufficiale, ma per indicare il serbo non ha utilizzato nome e cogno, bensì la descrizione che più gli si addice: "Il centrocampista migliore d'Europa".