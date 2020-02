Lazio, Acerbi esulta dai box: "C'mon guys" - FOTO

La Lazio batte il Bologna inanellando il ventunesimo risultato utile consecutivo e agguantando il primo posto in classifica, in attesa del recupero tra Juventus e Inter. Tra i biancocelesti era assente Francesco Acerbi, bloccato da un problema al muscolo soleo accusato la scorsa settimana e accentuatosi nel riscaldamento pre Genoa. Il difensore ha esultato per il successo dei compagni e ha condiviso la foto dell'esultanza accompagnata dalla frase "C'mon guys". Immediati i like dei compagni con Lucas Leiva che ha anche commentato con l'emoticon del leone (soprannome di Acerbi). Il gruppo è la forza di questa squadra che rema tutta dalla stessa parte, verso lo Scudetto.