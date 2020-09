Lazio, Acerbi in posa con la nuova maglia della Nazionale - FOTO

Francesco Acerbi e Ciro Immobile sono a Coverciano per il ritiro della Nazionale italiana in vista dei match di Nations League contro Olanda e Polonia. Il leone biancoceleste ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto con la nuova maglia dell’Italia ispirata al Rinascimento. Braccia conserte e sguardo determinato per il calciatore della Lazio pronto a guidare anche la difesa della Nazionale italiana.