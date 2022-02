Lazio, Acerbi presente al Franchi per stare "vicino alla squadra" - FT

Fracesco Acerbi, nonostante l'infortunio, è presente all'Artemio Franchi. Il difensore della Lazio è alle prese con un infortunio che lo terrà fuori dal campo ancora per un po', ma ha comunque deciso di partire insieme alla squadra per la trasferta di Firenze. Il Leone ha postato su Instagram il selfie che lo ritrae in tribuna scrivendo: "Vicino alla squadra". La sua assenza in campo si sta facendo sentire, anche se nelle ultime uscite i biancocelesti sono migliorati molto sotto l'aspetto difensivo. Il suo ritorno è previsto dal 13 febbraio in poi.