Lazio, Acerbi: "Restiamo concentrati, nuove sfide ci attendono" - FOTO

Non è il momento di mollare per la Lazio, non ora. 6 partite alla fine, 5 punti da raccogliere per tornare a sentire quel motivetto che manca ormai da 13 anni nelle orecchie dei biancocelesti. Le gambe possono cedere, il caldo può essere torrido, ma la voglia di suggellare questa stagione strepitosa con il raggiungimento del traguardo prefissato deve essere più forte di tutto.

ACERBI - Tanti, in questi giorni, hanno deluso le aspettative dei tifosi, uno di questi è Acerbi. Il difensore però non si da per vinto e vuole dimostrare a tutti di essere un vero leader. Su Instagram, il Leone ha ruggito: "Restiamo concentrati. Abbiamo nuove sfide che ci attendono". La prossima è quella contro l'Udinese di domani sera. Vedremo se i capitolini seguiranno il consiglio del numero 33.