Lazio, Anna Falchi si spoglia ancora: “Non voglio smettere di sognare” - FT

Un dolce rituale. A ogni post-vittoria è una certezza, sentenza social. Anna Falchi si spoglia ancora e adesso più che mai crede in questa Lazio: “Non voglio smettere di sognare...”, scrive su Instagram. Stasera all'Olimpico c'era anche lei, sciarpa al collo e voce in petto a cantare per i ragazzi di Inzaghi. Poi la Lazio vince, la sciarpa finisce sul letto e il rituale continua...

