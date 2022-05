Lazio, Basic tira le somme: il messaggio social del croato - FOTO

Con il pareggio interno contro l'Hellas Verona, la Lazio blinda il quinto posto in classifica. È stato un anno importante e di transizione per la squadra biancoceleste che ha accolto in panchina Maurizio Sarri. Al primo anno nella Capitale anche Toma Basic che ha tirato le somme su Instagram al termine della stagione. Questo il messaggio del croato: "Sono molto contento per questa stagione, siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Grazie a tutti i tifosi, ai miei compagni e a tutto lo staff per questi 9 mesi. Ci vediamo la prossima stagione dove sono convinto che faremo sempre meglio. Forza Lazio".