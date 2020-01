Lazio, Berisha saluta: "Grazie a tutti, squadra e tifosi!" - FOTO

Berisha lascia Roma e sposa la causa Fortuna Dusseldorf, l'ufficialità è arrivata proprio pochi minuti fa. L'esperienza biancoceleste del centrocampista non è stata delle più positive, tra infortuni e prestazioni non sempre all'altezza. In ogni caso, questi colori sono rimasti nel cuore del kosovaro, e su Instagram ha voluto sottolinearlo: "Grazie per tutto Lazio, club, compagni di squadra e tifosi!".

