UFFICIALE - Berisha è un giocatore del Fortuna Dusseldorf: le prime dichiarazioni - FT

Sui canali ufficiali del Fortuna Dusseldorf, è arrivata in questi minuti l'ufficialità relativa all'acquisto di Valon Berisha: "Il 26enne verrà in prestito dalla Lazio fino alla fine della stagione. Entrambi i club hanno concordato un'opzione di acquisto". Sul sito web, poi, è stata ripercorsa la sua carriera fin qui: "Berisha, nato a Malmö, ha iniziato la sua carriera professionale nei Viking Stavanger nel 2010. Dopo tre anni in Norvegia, si trasferisce a Salisburgo nella Bundesliga austriaca. Lì ha siglato 45 gol e 65 assist in 233 partite, ha vinto cinque campionati e quattro volte la coppa. Ha giocato per la Lazio nell'ultimo anno e mezzo e vinto la Coppa Italia la scorsa stagione con il club di Serie A. Berisha ha giocato otto partite nella prima metà della stagione, di cui quattro in Europa League".

DICHIARAZIONI - Di seguito, le sue prime dichiarazioni: “Dal primo giorno, farò tutto il possibile per aiutare la squadra in modo che possiamo raggiungere il nostro grande obiettivo, rimanere in Bundesliga. Negli incontri con Lutz Pfannenstiel, ma anche con il direttore sportivo laziale Igli Tare, che ha anche giocato per il Fortuna, ho avuto una sensazione estremamente positiva. Dopo quello, volevo venire davvero". Queste, infine, le parole del direttore sportivo Lutz Pfannenstiel: “Siamo molto felici di essere riusciti ad acquistare Valon Berisha. Con il suo stile di gioco fantasioso, ci darà la creatività che finora mancava. Speriamo anche che sarà in grado di segnare ulteriori goal da centrocampo. Sono sicuro che non ci vorrà molto tempo per abituarci e che ci aiuterà rapidamente".