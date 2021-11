Lazio, Bisciglia incorona Immobile: "Benvenuto nella storia" - FOTO

Emozioni e record, questo è Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste è diventato il miglior marcatore della storia della Lazio siglando ben 161 reti con l'aquila sul petto staccando la legenda laziale, Silvio Piola. Se ieri, durante il match contro la Juventus, i sorrisi non erano dalla parte della squadra di Sarri, non si può dire così per Immobile. Prima della sfida all'Olimpico il bomber infatti è stato premiato sia dal presidente della Lazio Claudio Lotito che dalla stessa tifoseria biancoceleste dedicandogli una coreografia strappalacrime, quelle che infatti non ha saputo trattenere Ciro. Ad incoronare il record storico per il capitano della Lazio è Filippo Bisciglia che tramite una stories di Instagram ha immortalato il momento scrivendo: "Benvenuto nella storia".

