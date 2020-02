Lazio - Bologna, euforia biancoceleste sui social: "Avanti così!" - FOTO

Esultano tutti, la Lazio è prima in classifica! La vittoria contro il Bologna ha regalato agli uomini di Inzaghi la vetta della Serie A: un traguardo voluto a tutti i costi e che adesso bisognerà cercare di mantenere fino alla fine. Ma la vita è adesso, è l'ora dei festeggiamenti. Anche sui social, dove Lucas Leiva, Luiz Felipe e Strakosha esultano all'impazzata: "Testa bassa e continuare così, bravi tutti" - scrive l'ex Liverpool. Gli fa eco il connazionale: "Insieme siamo più forti". Lazzari la pensa come i compagni e scrive: "Avanti così". Jony gioisce: "Felice per i tre punti". Patric invita tutti a rimanere con i piedi per terra e ringrazia il pubblico: "Grazie per il sostegno, pensiamo alla prossima". Luis Alberto non sta nella pelle: "Forza Lazio! Felice per il gol ma soprattutto per la vittoria davanti alla nostra gente". Per una Lazio in vetta della classifica.

