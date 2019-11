Lazio - Celtic, Milinkovic: “L’obiettivo è vincere” - FOTO

Domani la Lazio affronterà il Celtic in Europa League, una partita delicata per la sorte dei biancocelesti nella competizione Europea. Sergej Milinkovic-Savic ha le idee chiare per il match di domani, come testimonia un suo post pubblicato su Instagram: “Nulla può e deve deconcentrarci.

Unico obiettivo, un unico pensiero: vincere anche in Europa!”.

