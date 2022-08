Lazio, che "debutto incredibile" per Provedel - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ivan Provedel non si sarebbe mai immaginato di esordire immediatamente con la maglia della Lazio. Il portiere è arrivato nella Capitale solo 5 giorni fa: visite mediche in Mater Dei, firma e poi primo allenamento con il gruppo. Sarri aveva scelto Maximiano come titolare, poi l'errore del portoghese (che gli è costata l'espulsione) ha permesso all'ex Spezia di fare il suo ingresso in campo davanti il suo nuovo pubblico. Il numero 94 si è reso subito protagonista con delle parate decisive. La società ha sottolineato la sua prestazione con un post su Instagram descrivendolo "incredibile". L'estremo difensore ha repostato la foto aggiungendo le emoji "laziali": due cuori biancocelesti e l'aquila.