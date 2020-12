Lazio, da Lazzari a Immobile: i biancocelesti ricordano la Supercoppa - FT

È passato già un anno da quel 22 dicembre 2019, in cui la Lazio batteva 3-1 la Juventus a Riyad portando a casa la quinta Supercoppa Italiana della sua storia. Dopo il successo in campionato, i ragazzi di Inzaghi affondano i bianconeri anche in una gara secca mandando in tripudio il popolo laziale. Luis Alberto, Lulic e Cataldi su punizione mandano al tappeto la Vecchia Signora annullando il momentaneo pareggio di Dybala. Tanti calciatori biancoecelesti hanno deciso di ricordare quella magica serata con una storia su Instagram. Ecco le immagini di svariati protagonisti: Lazzari, Luiz Felipe, Milinkovic, Luis Alberto, Correa e Immobile.