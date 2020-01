Lazio, dopo il Napoli tutti uniti per un'altra festa: c'è il compleanno di Leiva - VIDEO

Un primo scorcio di gennaio stracolmo di festeggiamenti. La Lazio ha fatto 120 anni, compleanno celebrato in pompa magna all’Olimpico contro il Napoli. Ha spento le candeline, sempre il 9 gennaio, anche Lucas Leiva. L’ex Liverpool, però, ha deciso di festeggiare i suoi 33 anni dopo la partita con i partenopei, in cui la Lazio ha conquistato la decima vittoria consecutiva. Lo si evince da una sequenza di storie pubblicate dalla moglie di Luis Alberto. A casa Leiva si sono riuniti diversi compagni di squadra, sempre al fianco del brasiliano non solo sul campo di gioco. Musica, divertimento e tanta gioia: i biancocelesti fanno del gruppo un punto di forza indiscutibile. Il compleanno di Leiva è stato un modo per festeggiare anche la grandissima e sudata vittoria contro il Napoli. Ora, la testa tornerà alla prossima sfida: arriva la Sampdoria all’Olimpico

