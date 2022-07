Lazio, Felipe Anderson e la foto con il piccolo tifoso nel 2014: ora ci gioca insieme - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sarri ha portato con sé ad Auronzo di Cadore tanti giovani provenienti dalla Primavera per vedere se possono essere utili alla causa. Tra i ragazzi che stanno vivendo il sogno c'è Fabio Ruggeri. Il difensore centrale classe 2004, che ha firmato con la Lazio il primo contratto da professionista fino al 2024, è nato a Roma e ha nel cuore i colori biancocelesti. Nel 2014 si fece una foto fuori il centro sportivo di Formello con il suo idolo Felipe Anderson. Dopo anni i due si sono ritrovati insieme in campo e si sono fatti un nuovo selfie, postato poi su Instagram dall'attaccante brasiliano che ha fatto il confronto tra i due scatti. Un sogno diventato realtà per Ruggeri. Chissà che il Comandante non ne realizzi di altri.

