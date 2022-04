Lazio, Felipe Anderson per Immobile: “Complimenti ancora” – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Domenica da incorniciare per Ciro Immobile che ha fatto di nuovo la differenza in campo. Il bomber biancoceleste è stato protagonista del match contro il Genoa con la tripletta realizzata che, insieme al gol di Marusic, ha contribuito alla vittoria e alla conquista di punti preziosi. Si è congratulato con lui, sui social, Felipe Anderson che ha condiviso uno scatto del centravanti accompagnato dal messaggio: “Complimenti ancora”. A questa si aggiunge un’altra story attraverso la quale ha espresso la sua contentezza per il risultato ottenuto. Un fermo immagine della gara e le parole: “Forza Lazio sempre”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, a Marassi è uno show! Poker al Genoa, Immobile da impazzire