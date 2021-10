Lazio - Fiorentina, ecco chi è l'MVP del match - FOTO

Non poteva che essere lui il migliore della gara di ieri tra Lazio e Fiorentina. La squadra di Sarri in una gara difficile torna alla vittoria battendo i viola di Italiano grazie a una splendida giocata iniziata da Milinkovic, passata per Immobile e arrivata direttamente sul sinistro di Pedro che ha battuto Terraciano e regalato la vittoria alla Lazio. Lo spagnolo è stato eletto quindi MVP del match e ha battuto la concorrenza di Cataldi, Luiz Felipe e il Sergente.