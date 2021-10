Lazio-Fiorentina, Reina esulta: “Avanti sempre uniti” - FOTO

Nel turno infrasettimanale, valido per la decima giornata di Serie A, la Lazio batte di misura la Fiorentina. All'Olimpico i biancocelesti si impongono grazie al gol nella ripresa di Pedro che fulmina Terracciano con un sinistro all'incrocio. Primo clean sheet in campionato per la squadra di Sarri e per Pepe Reina che, per la prima volta in stagione, abbassa la saracinesca. L'estremo difensore spagnolo ha esultato così suoi social per la vittoria: "+3, non mollare mai, avanti e sempre uniti ragazzi".