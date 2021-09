Lazio, i biancocelesti sono arrivati a Milano - VIDEO

La Lazio è pronta a tornare in campo. La squadra di Sarri, dopo la sosta per le Nazionali, domani scenderà in campo per affrontare il Milan di Pioli nel match in programma alle 18:00. I biancocelesti sono partiti nel tardo pomeriggio di oggi e in serata è arrivata alla stazione di Milano. L'attesa per il ritorno in campo sta finalmente per finire.