Lazio, i complimenti di Berisha per la Champions: "Vi auguro il meglio" - FT

Il campionato non è ancora finito ma la Lazio ha già centrato matematicamente il quarto posto e, con esso, la certezza quasi totale di partecipare alla prossima Champions League. Valon Berisha non si è dimenticato del tempo passato in biancoceleste anche se non è stata la parentesi più felice della sua carriera e sui social ci ha tenuto a fare i complimenti ai suoi ex compagni: "Congratulazioni per la fantastica stagione, la Champions League del prossimo anno, la grande squadra, i grandi tifosi e i migliori giocatori. Tutto il meglio​​​​​​". Il futuro del kosovaro ora è al Reims, dove Berisha cercherà di rilanciare il suo percorso.