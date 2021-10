Lazio, il buongiorno di Immobile dopo la vittoria con la Fiorentina - FOTO

Si sveglia con il sorriso e con tre punti in più in tasca la Lazio che ieri ha battuto la Fiorentina all'Olimpico per 1-0. Una vittoria che da morale e molto importante in ottica classifica dato che i biancocelesti hanno scavalcato proprio i viola e la Juventus portandosi al 6° posto. Non ha trovato il gol ma è più che soddisfatto Ciro Immobile che ha voluto dare il buongiorno ai propri compagni e ai tifosi sui social postando le foto del successo di ieri sera.