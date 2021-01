Lazio, il buongiorno di Luis Alberto: mate, camino e un buon libro - FOTO

Relax e riposo in una serata a dir poco importante per Luis Alberto e per la Lazio. Alla vigilia del derby di domani sera contro la Roma, il fantasista spagnolo ha dato il buongiorno ai suoi followers su Instagram in stile sudamericano. Il numero 10 di Inzaghi si sta rilassando davanti al camino acceso con un buon mate, infusione tipica dell'America Latina e un buon libro rigorosamente in spagnolo. In attesa della partita, il Mago cerca la giusta concentrazione in casa.