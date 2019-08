Lazio, il countdown social di Correa: "7 giorni e poi di nuovo Serie A" - FT

Una settimana esatta e poi sarà di nuovo Serie A. I tifosi sugli spalti quanto i giocatori in campo scalpitano per tornare a rivivere le proprie domeniche preferite. Anche in casa Lazio l'attesa non è da meno. Il Tucu Correa, tramite un post su Instagram, ha già dato inizio al countdown personale: "7 giorni", un messaggio accompagnato dagli hastag #roadtoseriea e #dajeLazio. La prima giornata di campionato contro la Sampdoria si avvicina e Correa è già pronto.

