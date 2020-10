Lazio, il girone di Champions League nella vignetta di 433 - FOTO

LAZIO SOCIAL - La Lazio ha conosciuto da poco le avversarie del girone F di Champions League. I biancocelesti se la dovranno vedere con Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund e Bruges. Un girone difficile, ma in cui le aquile possono far bene. La pagina di 433 ha presentato i singoli gruppi e per quello dei biancocelesti ha scelto Haaland come testimonial che sorteggia il girone. Il ritorno nella massima competizione europea per club è sempre più vicino.

